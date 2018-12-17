Сигарета или жизнь: что убивает курильщиков на самом деле? Сегодня, 10:46 227 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Фото: Depositphotos_tinx

Люди курят ради получения никотина, но умирают из-за смол и вредных веществ. Сегодня разбираемся в глобальной тенденции и ищем ответ на вопрос, что является наибольшей угрозой для курильщиков. А также, являются ли альтернативные источники доставки никотина – решением, призванным остановить эпидемию курения в мире.

Каждый 7 человек в мире - курильщик

Население земли в 2018 году достигло 7,6 млрд человек, и около 1 млрд из них – курильщики. По данным отчета Global State of Tobacco Harm Reduction 2018, ежегодно они скуривают около 5,8 трлн сигарет. В результате, более 7 млн человек в год умирает от болезней, связанных с курением, из них 1 млн – от пассивного курения. Большинство случаев приходится на менее развитые страны, где приняты традиционные меры по борьбе с курением, демонстрирующие свою неэффективность или минимальный эффект.

Учеными доказано, что главная опасность для здоровья курильщиков заключается в табачном дыме – с его вдыханием в организм попадает более 7.000 химических веществ, 70 из них относятся к канцерогенам. Температура горения табака в сигарете достигает 600 °-900 °С. Она эквивалентна температуре плавки цинка, алюминия, олова, свинца и даже серебра.

фото: Depositphotos_mischoko



«Многие хотят бросить курить, потому что знают, что сигарета убивает их. Уже сформирована доказательная база, согласно которой использование альтернативных продуктов способно сократить вред от курения. Вместе со шведским снусом (который существует более 200 лет) электронные сигареты и системы нагревания табака уже доказали свою эффективность в Японии, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании, Франции и Исландии», - комментирует Дэвид Свенор, председатель Центра по вопросам права, политики и этики в области здравоохранения университета Оттавы.

В попытках разобраться, почему курильщики, зная о вреде сигарет, не отказываются от привычки, исследователи вывели закономерность – самостоятельно бросить может только 1%. Причиной тому – зависимость. Поэтому медикаментозная терапия, даже при высокой мотивации на отказ, подходит далеко не для всех.

Сложно бросить? Это нормально

В обществе курильщиков ходит много мифов о том, как можно бросить. Кто-то верит, что «соскочить» помогают сигареты с меньшим содержанием смол. Однако, доказано, что такие сигареты не сокращают риски для здоровья. Кто-то обращается за помощью к никотинзаместительной (медикаментозной) терапии. Но курение – это еще и психологическая зависимость, поведенческая практика, которая вырабатывает привычку. В результате, большинство терпят неудачу.

Фото: Depositphotos_Rangizzz

Традиционные меры (запреты на рекламу, повышение цен, предупреждающие надписи на пачках) абсолютно не учитывают психологию - курильщики привыкают к страшным картинкам и быстро забывают рекомендации врачей. Поэтому необходимо внедрение новых подходов, которые учитывали бы реальные потребности и мотивацию курильщиков.

Альтернативой, уменьшающей вред от курения, могут быть бездымные табачные изделия. Они представляют путь к менее рискованному потреблению никотина для тех, кто не может или не хочет бросать курить и, для некоторых, к полному отказу.

Использование альтернативных продуктов в разы менее вредно, чем курение. Электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака) на 90% безопаснее обычных сигарет, хотя частичный вред все равно присутствует. Назвать такие продукты панацеей неправильно, но риски для здоровья, по сравнению с продолжением курения, ниже. По оценкам доктора Жака Ле Уезака, нейроученого и специалиста Ассоциации по борьбе с курением (Франция), процесс отказа от курения при помощи таких продуктов может длиться до одного года.

Фото: Depositphotos_Goodluz

Уменьшение вреда повышает шансы на здоровье

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака в 2005 году определила политику harm reduction (уменьшение вреда) как одну из стратегий по улучшению здоровья населения: «если подавляющее большинство курильщиков табака, которые не могут или не хотят бросить курить, переключатся на использование альтернативных источников никотина со сниженным риском для здоровья, и в конечном итоге вовсе откажутся от курения, это будет значительным достижением в области общественного здоровья».

Применение политики уменьшения вреда в трансформации регулирования новых продуктов уже дало положительные результаты в развитых странах. Использование альтернативных продуктов в Японии снизило продажи сигарет на 27% за 2 года, в Норвегии уровень курения среди молодых женщин упал до 1%, а общая доля курильщиков сократилась на 40%. Около 3 млн. курильщиков в Великобритании перешли на электронные сигареты и к 2016 году страна достигла исторического минимума уровня курения (15,5%). А в Швеции зафиксирована самая низкая в Европе смертность от заболеваний, связанных с курением.

Перспективы борьбы с эпидемией

Королевская коллегия врачей Великобритании пришла к выводу, что вред от долгосрочного использования электронных систем маловероятен и значительно ниже, чем от долгосрочного курения. Несмотря на то, что сегодня нет исследований последствий для здоровья при регулярном долгосрочном использовании альтернативных продуктов, уже доказано, что использование продуктов сниженного риска не приводит к распространению курения, в том числе, среди несовершеннолетних.

Необходимо внедрение новых подходов, которые учитывали бы реальные потребности и мотивацию курильщиков

По подсчетам аналитиков, к 2021 году более 55 млн. человек будут пользоваться электронными системами доставки никотина, а мировой рынок составит $35 млрд. При этом, снятие запретов на использование альтернативных продуктов в 39 странах позволит остановить рост эпидемии курения и сохранить до 320 000 жизней ежегодно.

Результативное с точки зрения общественного здоровья использование альтернативных продуктов в развитых странах обусловлено пересмотром государственного регулирования и поддержкой со стороны системы общественного здравоохранения в информировании курильщиков о свойствах альтернативных продуктов. Эти меры, по оценкам экспертов, будут эффективными и в сокращении курения в Украине.