Работа - огонь. Репортаж из киевской пожарной части

13-я часть пожарно-спасательной службы - одна из самых выездных в Киеве

- А вы как будете писать о нас? Что у нас все хорошо или все плохо?

- А как у вас?

- У нас - замечательно!

Мы заходим в 13-ю часть пожарно-спасательной службы, что в Днепровском районе Киева. Наши проводники сегодня - начальник части Виталий Коток и его заместитель Александр Гоенко. Сперва ведут в кабинет начальника, чтобы провести небольшой ликбез. В коридорах на стенах - фотографии сотрудников, детские рисунки от столичных школьников и даже кусок красной ленты с ножницами, которые хранятся с момента торжественного открытия части.

13-я часть обслуживает часть Днепровского и часть Деснянского районов, потому что территориально расположена на границе между ними. Хотя административно подчиняется Днепровскому. Руководство называет эту часть одной из самых “выездных” в городе, потому что больше всего вызовов обычно поступает из спальных районов.

Среди украинских пожарных - одни мужчины

- На одной только Троещине - более 400 тыс населения, - говорит Коток, усаживаясь за стол в своем кабинете. За его спиной растянут украинский флаг. На стуле рядом лежит каска. Коток тоже иногда выезжает на вызовы.

- В последний раз мы тушили [пожар] на Пасху, на улице Маяковского на Троещине, - вспоминает он. Участвовали они и в ликвидации пожара на нефтебазе БРСМ-Нафта под Васильковом в 2015-м - тогда один из их спасателей получил ожоги.

Пожарные и спасатели уже несколько лет работают как единая структура, а потому кроме, собственно, пожаров их вызывают и на другие происшествия. Например, подтопы или обвалы домов.

Пожарные машины могут достигать семи-восьми метров в длину, из-за чего сталкиваются с трудностями при заезде во дворы многоэтажек

Штат этой части в общей сложности - 89 человек, включая и руководство, и телефонистов, и уборщиц. На каждой смене выходит 18-20 человек, которые всегда готовы к выездам.

Те, кто заступает на смену, могут отдохнуть или поесть прямо в части. Для этого здесь есть кухня с двумя плитами и общая столовая. Отдыхают в специальной комнате с кроватями в два ряда. Но спать тут разрешается только в одежде, максимум, что можно с себя снять - обувь. Когда поступает вызов, караул должен быстро среагировать. Для экономии времени одна из дверей в комнате отдыха ведет прямо к спусковым шахтам - их три. Пожарные съезжают по металлическим трубам вниз, сразу к машинам.

Спасатели спускаются по специальным трубам, чтобы сэкономить время

У машин они оставляют сапоги с рабочим комбинезоном - в таком положении, чтобы в них было удобно быстро запрыгнуть, застегнуться и моментально быть в полной готовности.

Ежедневно в части начеку шесть спецмашин. Из них - три цистерны с водой, в одной из которых насос выдает порядка 60 литров воды в секунду.

- Струя может так лупануть, что в доме через дорогу повыбивает окна, - Гоенко показывает на панельную многоэтажку напротив части.

Форму и сапоги оставляют в таком виде, чтобы это все можно было быстро надеть на себя перед выездом на вызов

Кроме цистерн тут есть одна машина с 50-метровой лестницей, автомобили пенный и порошковый. Порошковый - для тушения объектов под напряжением до 10 тыс. вольт. Таким будут тушить, например, горящую трансформаторную будку. Автомобиль может перевозить порядка 5 тонн порошка. Пенный используют для тушения горюче-смазочных материалов.

Все машины - довольно внушительных размеров, и очень часто это не на руку пожарным и спасателям. Плотная парковка во дворах киевских многоэтажек часто не дает такой технике возможности проехать к нужному подъезду - некоторые машины достигают в длину семь-восемь метров. А иногда владельцы легковушек еще и возмущаются вдогонку, рассказывают пожарные. Однажды, вспоминает Гоенко, один мужчина грозился судебными разбирательствами, если пожарная техника вдруг заденет его автомобиль.

Пожарные машины могут использовать для тушения воду, пену или порошок

- Правил не знает, а уже угрожает, - сетует мой собеседник. - Человеческое отношение друг к другу у нас - просто ужасное, никто никого не уважает, и это везде так.

Пока мы разглядываем автомобили, у одного из них копошатся рядовые спасатели. Фотографироваться отказываются - стесняются.

- Пойдите вон лучше внутренний двор наш поснимайте, красиво, - шутят в камеру. Кстати, внутренний двор облагораживают тоже сами - красят бордюры, поливают деревья.

Все пожарные-спасатели - это мужчины. Пока что на этой должности нет ни одной женщины. Гоенко признается: гипотетический приход женщин в спасатели расценивает неоднозначно. С одной стороны, не видит ничего плохого, с другой, все-таки считает, что это не очень женская работа. Мужчины, по его словам, имеют бОльшую выдержку и лучше подготовлены физически.

- Одна только каска может весить 15 кг, а плюс еще все остальное - это же тяжело, - разводит он руками. И добавляет, что с мужчинами почему-то проще работается.

Замначальника части Александр Гоенко стоит возле одного из пожарных автомобилей

В украинской пожарке женщины работают разве что “на телефоне”. И, как говорит руководство, часто поощряются за хорошую работу.

Женщина-диспетчер сидит за стойкой на первом этаже. Напротив есть комнатка для отдыха, где она может отдохнуть пару часов. На это время ее у телефона страхует кто-то из караула. Сегодня на посту - Оксана. Ее муж и брат мужа тоже работают в пожарно-спасательной службе, но в других частях. По закону родственникам запрещено работать вместе.

На телефоне дежурят женщины

- Страшно - это когда муж уезжает на пожар и я жду, чтобы поскорее приехал, - говорит женщина.

Диспетчер принимает вызовы от центрального подразделения и дает команду караулу. Потом поддерживает с ними связь: ей отчитываются, если машины застряли в пробке по дороге на вызов, рассказывают о ситуации на месте. Все разговоры записываются.

- Так что невозможно потом сказать, что пожарные прибыли пьяные и без воды в цистерне. Все фиксируется, - улыбается Гоенко.

Чем сложнее пожар, тем больше людей и техники туда стягивается со всего города. Пожары ранжируются по уровню сложности: 1 - самый маленький, такие происходят чаще всего. 2 - когда для тушения задействуется двадцать цистерн, не считая лестницы.

Внутри пожарная машина напичкана всем необходимым для тушения пожаров разной сложности

- Четверка - самый сложный пожар. Это я не знаю, что должно случиться. Это как если бы больше половины города загорелось, - рассуждает Коток.

Бывают у пожарных и трагические случаи. Но, к счастью, редко. В 2004-м во время тушения пожара на Троещине погиб 24-летний Роман Черненко из этой же пожарной части. Парень вывел из горящей квартиры 12-летнюю девочку и ее маму, а на обратном пути зацепил рукой оголенный провод и погиб от удара током. На тот момент это была первая смерть пожарного в Киеве за восемь лет.

Музей в 13-ой части. На заднем плане слева - стенд в память о погибшем в 2004 году спасателе

За свою опасную работу пожарные-спасатели получают до 8 тыс грн - это уже с учетом недавних надбавок. Многие, проработав в структуре всю жизнь, при выходе на пенсию получают всего полторы тысячи гривен.

В целом же, за последнее время, говорят пожарные, финансирование улучшилось: их обеспечивают новыми машинами и формой. До этого, признаются собеседники, иногда было стыдно показываться на люди. Были готовы потерпеть какое-то время без повышения зарплаты - только чтобы внешний вид был приличный.

Как менялась форма пожарных, можно увидеть в музее, который находится тут же, прямо в части. Здесь собраны костюмы пожарных-спасателей из разных стран: чешский, белорусский, литовский и другие, а также несколько вариантов формы, которую носили украинские огнеборцы. Есть и тот, в котором тушили Чернобыльскую АЭС.

Начальник части Виталий Коток в музее показывает форму, в которой тушили пожар на ЧАЭС

- Люди потом, конечно, умирали в страшных муках, - говорит Гоенко. Показывает на стенд с фотографиями и фамилиями погибших после катастрофы спасателей, а затем - оплавившиеся каски, которые были на спасателях в тот момент.

Коток показывает самый первый из придуманных огнетушитель. Точный год выпуска не известен. Это красный пластиковый тубус, закрученный сверху обычной крышкой. Предполагалось, что нужно просто открутить крышку вручную и высыпать порошок на место возгорания - в этом огнетушителе даже нет давления.

- Эффективность, конечно, сомнительная, - резюмирует Коток.

Многие, проработав в структуре всю жизнь, при выходе на пенсию получают всего полторы тысячи гривен

- А вот - иконы, найденные после одного из пожаров, - показывает Гоенко, - все сгорело, даже оправа сгорела, а сам лик остался нетронутым.

Еще пару икон висят наверху, под самым потолком. Это Николай Чудоворец, которого музею подарили родственники одного из здешних сотрудников. А рядом с ним - икона Неопалимая Купина, которая считается символом и иконой-покровительницей пожарных. Согласно народным поверьям, чтобы остановить пожар, нужно было трижды обойти вокруг горящего здания с этой иконой. Хотя сейчас, пожалуй, при возгораниях лучше все таки вызывать пожарных - так надежнее.

Иконы, которые чудом не повредились во время пожара, теперь хранятся в музее

В музее хранится трехколенная спасательная лестница 1929 года - говорят, стояла на улице под забором никому не нужная, пока кто-то случайно не приметил ее возраст. Сейчас же самая высокая пожарная лестница из всех, которые используются сейчас в Киеве, в Киеве - 90 метров.

Под окном в музее стоят несколько табличек, которые в разные годы висели на фасаде этого здания. Они разнятся лишь названиями: в разные годы это была то пожарная служба, то МЧС, то Служба по чрезвычайным ситуациям. Среди сувениров - тарелка с портретом Гройсмана.

- Первый чиновник такого уровня, который за все это время к нам приехал, - рассказывают спасатели.

Однажды часть посетил премьер-министр Украины

В этой части спасатели не только работают, но и учатся. Есть спортивный зал, на заднем дворе - специальная конструкция без окон, где можно потренироваться работать с веревками и вязать узлы. Это нужно, например, чтобы суметь спустить на веревках пострадавшего из окна горящей квартиры. Кстати, спасательных батутов, которые мы привыкли видеть во всех американских фильмах, в Украине нет. Они тут попросту не сертифицированы. Поэтому спасают как могут.

Спасатели показывают, как эвакуировать людей из горящего здания при помощи веревки

Есть тут и учебный класс, где проходят лекции. Тут аккуратно расставлены парты, на учительском столе в стопочке - тетради, верхняя - с собачками на обложке. Над доской висит эмблема Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а по соседству с ней - портрет Тараса Шевченка.

За то время, пока нам проводят экскурсию по части, вызовов нет. Когда мы уходим, в части близится ужин. Руководство расхваливает кулинарные способности своих подчиненных. Убеждают, что хоть устриц с шампанским, конечно, и не дают, но в остальном этой кухне многие позавидовали бы:

- Если б вы знали, какой вкусный ужин у нас тут готовят, точно остались бы!