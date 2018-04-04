В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев

Электронную визу можно будет распечатать и привезти на паспортный контроль

Консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, загрузить сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Время оформления визы - до 9 рабочих дней, стоимость составит 65 долларов.

Разовая виза будет действовать до 30 дней.

Е-визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.