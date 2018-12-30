В очереди на КПВВ Станица Луганская умер мужчина Сегодня, 22:31 74 Цей матеріал також доступний українською КПВВ Станица Луганская Фото из открытых источников

Тело мужчины в карете скорой помощи видели сотрудники СММ ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"По словам медработников, утром мужчина в возрасте от 65 до 80 лет прибыл на этот блокпост [Станица Луганская - ред.], Однако ему стало плохо со здоровьем, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода на подконтрольную власти Украины территорию", - говорится в сообщении.

За несколько часов на этом же блокпосту команда СММ видела в карете скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач международной организации, который присутствовал на блокпосту, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных власти Украины районов, и ее доставят в больницу в Луганске.

Украинская сторона обвиняет российско-оккупационные войска в искусственном создании неорганизованности на блокпостах, что подвергает мирное население опасности.