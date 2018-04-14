Украине не стоит опасаться роста эмиграции – американский интеллектуал

Если украинское государство сумеет переориентироваться на человека, вместо того чтобы концентрироваться на сырьевых ресурсах, то нынешняя эмиграция из Украины в будущем может дать позитивный эффект и обеспечить страну квалифицированными кадрами за счет их возвращения домой. Такое мнение в интервью журналу Новое Время выразил Гарри Джейкобс, авторитетный американский интеллектуал, член Римского клуба и главный исполнительный директор Всемирной академии искусства и науки (WAAS).

Джейкобс приводит в пример опыт Индии, где он работал долгое время, помогая государству в разработке стратегий социально-экономического развития.

Он напоминает, что в начале 80-х экспорт программного обеспечения в Индии составлял всего $ 100 млн в год, в то время как сегодня – уже около $ 100 млрд.

"Такие результаты стали возможными благодаря общественному движению, которое предлагало людям вкладывать ресурс в развитие собственных возможностей. Тогда, в начале 1990‑х, тысячи индийцев покинули страну, чтобы учиться в Европе и США. Точно так же, как сегодня украинцы, индийцы переживали об утечке мозгов и о том, что страна теряет таланты", - отмечает Джейкобс.

Однако сегодня выходцы из Индии занимают должности CEO Microsoft и CEO Google, напоминает эксперт. "Многие крупные компании Кремниевой долины основали свои центры разработки в Индии, многие индийцы, покинувшие страну, вернулись работать в эти центры и основали свои компании", - добавляет Джейкобс.

Мой совет Украине – не бойтесь миграции, экспортируйте навыки и компетенции людей

В результате, продолжает свою мысль американец, сегодня темпы экономического развития Индии выше, чем у Китая, Тайваня или Сингапура. Развитие IT-отрасли потянуло за собой развитие сфер услуг. Люди почувствовали вкус предприимчивости, они научились вкладывать свою энергию в созидание, а государство в ответ предоставило им для этого возможности.

"Потому мой совет Украине – не бойтесь миграции, экспортируйте навыки и компетенции людей. Пусть ваши молодые люди едут учиться и работать за рубеж. Собравшись в критическом большинстве, они будут возвращаться домой, если государство окажется способным переориентироваться на человека, а не концентрироваться на сырьевых ресурсах", - подчеркивает Джейкобс.

Он призывает Украину создавать "новый тип образовательных систем, которые будут учить человека думать, учить работать в команде, работать на общий результат и создавать дополнительную прибыль для сообщества".

"Все это навыки, которые понадобятся человечеству уже очень скоро", - резюмирует американский интеллектуал.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 12 апреля 2018 года