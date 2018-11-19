Украина – как улитка. Что изменится в стране к 2020 году?

Гражданское общество: на словах или в деле. Успешные или равнодушные. Победившие или проигравшие. Какая она – наша нация?

15 ноября в Киеве состоялась финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет нашу страну ".

Четыре спикера, известные колумнисты НВ – историк, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак, социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель проекта Нова Країна Валерий Пекар и председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс – обсудили, куда движется наша страна, изменится ли она после выборов в 2019 году, а главное – кто способен привести Украину к успеху.

Украинцы всерьез разочарованы. Они не доверяют государственным институтам. И не видят ни одного политического лидера или политической партии, которым можно было бы отдать власть. Однако 2019-й вряд ли в такой ситуации станет решающим.

"Еще недавно я очень волновался по этому поводу. Грядут президентские и парламентские выборы – а что если к власти придет не тот, кого мы хотели бы там видеть. Но затем успокоился", – признается Иосиф Зисельс.

Украина, объясняет он, сейчас находится на сломе двух цивилизаций – отрывается от одной, евразийской, к которой принадлежала столетиями, и пытается приблизиться к другой – европейской. Что важно: вектор на Запад выбрало большинство активных украинцев. А значит, кто бы ни сел в президентское кресло, он вряд ли станет разворачивать вектор, на котором дважды прогорел Виктор Янукович, – уверен Зисельс. Причем страна очень медленно движется по этому вектору, поэтому когда кто-либо из политиков станет рассказывать о том, что знает, как все сделать быстро и просто, он лгун и популист.

"В этом, кстати, заключается, самая большая ловушка следующих выборов – пойти за популистами, что фактически означает – простоять на месте до следующих выборов, которые состоятся через пять лет", – подчеркивает правозащитник.

По словам Валерия Пекара, Украина застряла между условным Средневековьем и модерном (современностью). Средневековье характеризуется традиционными, патерналистскими ценностями, закрытыми социальными лифтами и кланами в политике. Модерн, в свою очередь, это свободный рынок, рациональные ответственные ценности, граждане, а не подданные и политическая нация.

Каков же профиль украинского общества, какие ценности разделяем мы?

"Цифры немного округлены, но более половины людей в стране в основном приверженцы порядка, стабильности, заботы старших о младших. Легко ли проводить реформы там, где большинство выступит против каких-либо реформ?", – задается вопросом Валерий Пекар. И тут же добавляет: в стране есть и 15% тех, чьи ценности – прогресс, развитие, путешествия, карьера, образование, общение и успех. Они, по его словам, и являются драйверами украинского прогресса. Но критическая ли это масса для перемен? Пекар уверен: "15% достаточно для того, чтобы начались перемены, но не хватит для того, чтобы они завершились. Вот почему, на данный момент мы все еще в середине революции модернизации".

Соучредитель проекта Нова Країна в качестве примера сравнивает Украину с улиткой, которая медленно ползет вперед – туда, где Европа и США, богатая жизнь, справедливость, порядок и высокий индекс счастья. Но что тянет улитку назад? "Страх, недоверие, усталость, разочарование, старые привычки, – говорит Пекар. – Поэтому для того, чтобы улитка продолжала двигаться, нужно всему обществу активно крутить педали". Такова украинская формула – активное меньшинство задает направление, пассивное большинство – темп.

"Гражданское общество – вот наша движущая сила", – подчеркивает социолог Ирина Бекешкина.

Опросы показывают, что украинцы сейчас очень разочарованы, не видят ни политических лидеров, ни партий, которым можно было бы доверить власть, и не склонны верить государственным институтам, в отличие от общественных организаций и волонтеров.

В такой ситуации властям стоило бы больше работать с активистами, но в стране наблюдается абсолютно противоположная тенденция. И здесь нужно обратить внимание на два важных момента. "Во-первых, люди доверяют общественным организациям, считают, что они нужны и должны принимать участие в деятельности государства, но сами никуда не идут", – рассказывает Бекешкина. По данным за 2017 год, 83% украинцев не принадлежали ни к одной общественной организации. Во-вторых, по словам социолога, вместо того чтобы во время кризиса власти привлекать к решениям общественные организации, прослеживается опасный процесс – наступление на гражданских активистов. Система оправилась и начинает сопротивляться тем реформам и изменениям, на которые мы так рассчитываем.

"После Революции достоинства я надеялась, что активисты создадут свою политическую силу. Создали. Но целых восемь", – расстраивается Бекешкина. Поэтому главная задача для гражданского общества до 2020 года: максимально объединить усилия, создать коалицию НГО, сформулировать повестку дня избирательных дискуссий, привлечь как можно больше граждан к социальной и политической активности, ну и что важно – преодолеть комплекс несостоятельности. "Ведь часто люди ничего не делают, потому что заранее уверены, что у них ничего не получится", – напоминает социолог.

Историк Ярослав Грицак остановился на двух прогнозах для Украины. Ближайшем и долгосрочном. Он уверен: если мы говорим о 2019-2020 годах, то прогноз один – или вялые реформы, или активный популизм. "Нас ждут серые, невкусные выборы, которые мало на что повлияют в траектории нашей улитки. При этом сразу скажу, что эта траектория не так уж и хороша. Она медленная, неуверенная и хаотичная, поэтому опасна и предполагает большую политическую турбулентность", – говорит Грицак.

По его мнению, вряд ли на выборах в 2019 году произойдут массовые фальсификации, способные привести к массовым стихийным протестам. "Парадокс заключается в том, что логика Майдана отличается от логики классических революций. Это новый тип протестов – когда негодование происходит на волне улучшения ситуации, когда ожидания завышены. Сейчас же страна перешла в режим выживания, в режим, в котором мы находимся уже 20 лет и в котором можно жить бесконечно", – объясняет Грицак.

Что касается более долгосрочного прогноза, то историк полагает, что сейчас важнее выборы, которые состоятся в 2024 году. "Вот они действительно могут что-то радикально изменить. Но лишь в том случае, если мы будем готовиться к этим выборам и готовить их. И у нас еще есть время", – резюмирует он.

19 ноября в Киеве состоится новая лекция НВ "Диалоги о будущем с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой". Все подробности здесь.