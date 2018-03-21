Танцуют все

Фотограф НВ Наталья Кравчук показывает, как работает театр в “Джерелах” — благотворительном обществе помощи инвалидам и лицам с интеллектуальной недостаточностью.

Благотворительное общество "Джерела", что на столичной Оболони, появилось в 1994 году. Сейчас члены сообщества - почти две сотни семей, под опекой в которых находятся взрослые люди или дети с интеллектуальными нарушениями. Это аутисты, люди с синдромом Дауна и другие.

В "Джерелах" работает кулинарный кружок, художественные мастерские, спортивные секции, театральная и танцевальная студии.

На репетиции побывала фотограф НВ Наталья Кравчук.