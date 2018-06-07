07 июня 2018, четверг

Шаг от пропасти. Гройсман прокомментировал создание Антикоррупционного суда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шаг от пропасти. Гройсман прокомментировал создание Антикоррупционного суда

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение Верховной Рады принять закон про Антикоррупционный суд.

"Мы сегодня стояли на пороге выбора: продолжаем изменения, укрепляем доверие как внутри государства, так и во внешнем мире - или снова отходим назад, в пропасть. И я рад тому, что абсолютным конституционным большинством парламент принял важное решение", - сказал Гройсман во время лекции НВ "Диалоги о будущем", которая состоялась 7 июня.

Также премьер-министр добавил, что впереди еще много работы: "Вскоре мы с вами сможем оценить это учреждение и это решение".

Напоминаем, что 4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове