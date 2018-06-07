Шаг от пропасти. Гройсман прокомментировал создание Антикоррупционного суда

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение Верховной Рады принять закон про Антикоррупционный суд.

"Мы сегодня стояли на пороге выбора: продолжаем изменения, укрепляем доверие как внутри государства, так и во внешнем мире - или снова отходим назад, в пропасть. И я рад тому, что абсолютным конституционным большинством парламент принял важное решение", - сказал Гройсман во время лекции НВ "Диалоги о будущем", которая состоялась 7 июня.

Также премьер-министр добавил, что впереди еще много работы: "Вскоре мы с вами сможем оценить это учреждение и это решение".

Напоминаем, что 4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.