Семьям военнопленных моряков выплатили по 100 тыс грн - МинВОТ Сегодня, 17:21 35 Цей матеріал також доступний українською Могу Вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс грн - Черныш. Фото: УНІАН

По результатам слаженной работы МинВОТ (Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - ред.) и Военно-морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков.

Могу Вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс грн.

Мы постоянно поддерживаем взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков из российской тюрьмы», - отметил глава МинВОТ Вадим Черныш.

Напомним, 5 декабря правительство приняло постановление,которое дало возможность поддержать лиц, незаконно задержанных в результате акта вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Речь идет о 24 украинских моряках, которые на данный момент находятся в СИЗО в Москве.