Пропуск в мир. Зачем украинцам венгерское гражданство

В приграничном городе Берегово вывески, названия улиц и таблички на домах на венгерском языке - не редкость.

Венгерский паспорт позволяет легально трудоустроиться в других странах и летать в Америку по безвизу.

Неделю назад в социальных сетях появилось скандальное видео: украинцы из города Берегово, что в Закарпатской области, присягают на верность государству Венгрии в консульстве этой страны, чтобы получить гражданство. Женщина, которая ведет прием, в конце дает рекомендации не сообщать Украине о новоприобретенном венгерском гражданстве.

Двойное гражданство в Украине требует дополнительного урегулирования на законодательном уровне. Де-юре сейчас, чтобы получить паспорт гражданина другой страны, из украинского гражданства необходимо выйти. Но де-факто эти нормы нарушаются, ведь Венгрия не требует от украинцев отказываться от первого паспорта.

Есть несколько способов получить венгерское гражданство. К примеру, репатриация - восстановление гражданства для этнических венгров, заключение брака, кровное родство с гражданином Венгрии или непрерывное проживание в этой стране на протяжении восьми лет или дольше.

Какой путь жители Закарпатья и не только выбирают чаще всего, в комментарии НВ рассказал журналист из Берегово Олег Супруненко.

Венгерский и украинский флаги на административном здании в Берегово. Фото: Александра Горчинская



Чтобы претендовать на получение венгерского паспорта, вам нужно доказать наличие венгерских корней - родословную. В украинском архиве должны выдать соответствующую справку.

Раньше многие, даже из тех, кто живет не на Закарпатье, а в других регионах Украины, делали такие паспорта. По сути, покупали за деньги родословную, которой нет на самом деле, с этим документом обращались в венгерское посольство, там, очевидно, тоже что-то платили и получали гражданство. В посольстве или консульстве могут провести тест на знание венгерского языка, но, насколько я знаю, это как не очень жестко проверяется.

Схема была налажена. Из того, что мне известно: за подобные махинации могли платить 3-5 тыс евро. Однако венгерские власти узнавали, когда паспорт был выдан незаконно, и некоторых этого гражданства лишали со скандалами. Фамилии таких людей венгерские власти публикуют в своем бюллетене в открытом доступе.

Украинский паспорт при этом оставляют: Венгрия не требует отказа от первого гражданства. По факту, в Украине не запрещено иметь два гражданства. Именно такая формулировка - не запрещено. Мне известны прецеденты, когда людей пытались штрафовать за два паспорта, но эти попытки обжаловались в суде и никому ничего не было.

Думаю, теперь [после того, как об этом стали везде говорить] такая схема не очень проходит. Люди, которые получили венгерский паспорт незаконно, боятся говорить об этом - им не хочется, чтобы Венгрия узнала и отобрала у них документ. Так что сегодня вряд ли можно купить венгерский паспорт просто так. Если где-то в интернете вам и предложат, то, скорее всего, это будут фальшивые паспорта.

Для чего нужен венгерский паспорт? Это будто бы окно в мир: люди едут в Европу, с таким паспортом легче перемещаться по миру. С венгерским паспортом можно по безвизу летать в Америку, легально трудоустроиться в Англии - сейчас многие ездят в Англию на заработки, потому что там платят хорошо. У нас все Берегово было обклеено объявлениями типа: “Работа в Чехии, для трудоустройства нужен паспорт Венгрии”. В основном, для таких целей эти паспорта и получают. Еще когда в Украине не было безвиза, венгерский паспорт давал много возможностей.