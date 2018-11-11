Порошенко и Гройсман поздравили Усика с победой

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинского боксера Александра Усика с победой в поединке против Тони Белью.

Президент отметил, что был уверен в победе украинского боксера.

"Фантастическая ночь для всех любителей бокса. Наш Усик уверенно победил британца Тони Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе. Ни секунды не сомневался, что наш Александр победит. Спасибо за достойную чемпиона борьбу. Гордимся тобой", - написал Порошенко в Twitter.

Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.



Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.



Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 ноября 2018 г.

"Поздравляю Александра Усика с победой в бою против британца Тони Белью и защитой звание абсолютного чемпиона мира. Молодец!", - написал Гройсман.

Вітаю Олександра Усика з перемогою в бою проти британця Тоні Белью і захистом звання абсолютного чемпіона світу. Молодець! pic.twitter.com/5vRxB3PyQv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 ноября 2018 г.

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

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