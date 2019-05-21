Зеркаль может стать внешнеполитическим советником Зеленского — СМИ Вчера, 13:03 3080 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal/Facebook Lana Zerkal/Facebook

Заместителем главы Администрации президента Украины по международным вопросам может быть назначена Елена Зеркаль, пишет Европейская правда со ссылкой на источники.

Переговоры команды Зеленского с Зеркаль подтвердили сразу несколько источников, близких к процессу.

Сейчас Зеркаль занимает должность заместителя министра иностранных дел.

По данным СМИ, на должность министра иностранных дел Украины рассматривается кандидатура представителя при НАТО Вадима Пристайко.

Сам Пристайко уже заявил, что готов возглавить МИД, если поступит такое предложение от президента Зеленского.

Из официальных сообщений администрации президента видно, что Вадим Пристайко и Елена Зеркаль участвовали в первых международных переговорах Зеленского.