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Зеркаль может стать внешнеполитическим советником Зеленского — СМИ

Вчера, 13:03
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Зеркаль может стать внешнеполитическим советником Зеленского — СМИ - фото

Lana Zerkal/Facebook

Заместителем главы Администрации президента Украины по международным вопросам может быть назначена Елена Зеркаль, пишет Европейская правда со ссылкой на источники.

Переговоры команды Зеленского с Зеркаль подтвердили сразу несколько источников, близких к процессу.

Сейчас Зеркаль занимает должность заместителя министра иностранных дел.

По данным СМИ, на должность министра иностранных дел Украины рассматривается кандидатура представителя при НАТО Вадима Пристайко.

Сам Пристайко уже заявил, что готов возглавить МИД, если поступит такое предложение от президента Зеленского.

Из официальных сообщений администрации президента видно, что Вадим Пристайко и Елена Зеркаль участвовали в первых международных переговорах Зеленского.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Елена Зеркаль

Спецтема   Зеленский — новый президент

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