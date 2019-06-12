Зеленский встретился с Ющенко Сегодня, 21:16 Цей матеріал також доступний українською НВ Виктор Ющенко НВ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом страны Виктором Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время встречи обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов.

«Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко.