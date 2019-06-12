Зеленский встретился с Ющенко
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом страны Виктором Ющенко.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Во время встречи обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов.
«Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», — сказано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко.