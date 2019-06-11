Зеленский уволил 15 губернаторов Сегодня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Руслан Рябошапка пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей 15 областных государственных администраций.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об увольнении руководителей областных государственных администраций», — заявил он.

По словам Рябошапки, на сегодняшний день уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской облгосадминистраций.

Напомним, что Владимир Зеленский надеется, что правительство одобрит отставку председателей всех областных государственных администраций.