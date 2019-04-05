Зеленский сдал анализы - видео 5 апреля, 07:51 5898 Цей матеріал також доступний українською Скрин Команда Зеленского/Facebook Зеленский сдал анализы в частной клинике Скрин Команда Зеленского/Facebook

Шоумен Владимир Зеленский прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

Трансляция велась на странице команды Зленского в Facebook.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.