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Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский сдал анализы - видео

5 апреля, 07:51
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Зеленский сдал анализы - видео - фото

Скрин Команда Зеленского/Facebook

Зеленский сдал анализы в частной клинике

Шоумен Владимир Зеленский прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

Трансляция велась на странице команды Зленского в Facebook.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Спецтема   Выборы президента Украины

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