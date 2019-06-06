Зеленский распорядился привезти детей из Грузии в Украину на президентском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился перевезти на президентском самолете десятерых детей из Грузии в Украину.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.
Президент принял соответствующее решение «с целью безотлагательного и безопасного возвращения в Украину лишенных родительской опеки десятерых детей, являющихся гражданами Украины и находящихся на территории Грузии».
Сопровождать детей будет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченный представителей Ярмолинецькой РГА Хмельницкой области и другие.
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Расходы должно взять на себя Госуправделами.
Сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать — под стражей. Ее с мужем подозревают в торговле детьми.
Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.
Сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления необходимых документов.