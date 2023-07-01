Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение 1 июля, 22:00 Зеленский раскритиковал решение о повышении тарифов на воду (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «позорным и непрофессиональным» решение Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) о повышении тарифов на воду.

«Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут», — заявил президент в традиционном вечернем видеообращении в субботу, 1 июля.

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19 июня НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 июля 2023 года тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в среднем на 32%.

На следующий день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение Нацкомиссии не было согласовано с правительством. Он поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.