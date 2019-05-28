Зеленский пообещал на этой неделе подать в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение Вчера, 21:18 Цей матеріал також доступний українською НВ Зеленский надеется, что депутаты примут законопроект НВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на текущей неделе в Верховную Раду подадут законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он сказал во время встречи с миссией МВФ, передает пресс-служба АП.

«На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если это не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент», — сказал Зеленский.

По его словам, его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал ожидаемым решение Конституционного суда. По словам генпрокурора, ни одного подозреваемого не привлекли к ответственности за незаконное обогащение.

По меньшей мере 65 уголовных дел закрыли в связи с отменой статьи о незаконном обогащении.

Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.