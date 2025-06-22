В списке Дмитрук, Онищенко и Ряшин. Зеленский подписал указ о новых санкциях против тех, кто сотрудничает с оккупантами

Президент Зеленский ввел санкции против тех, кто ведет бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против лиц, которые сотрудничают с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях или помогают оправдывать агрессию.

Об этом Зеленский заявил в воскресенье, 22 июня.

«Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту», — говорится в сообщении президента, размещенном в его Telegram-канале.

Реклама

Зеленский также отметил, что на этом санкционная работа не остановится.

«И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения», — отметил президент.

Фото: Офис президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что спецслужбы стремятся выявить и блокировать все схемы, которые используют в пользу оккупантов.

«Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну», — подчеркнул он.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В списке, состоящем из 13 пунктов, в частности, народный депутат Украины ІХ созыва Артем Дмитрук, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск, бывший нардеп Александр Онищенко, тренер по боксу Эдуард Менчаков, украинский кинопродюсер Влад Ряшин, бывший старший военный наблюдатель группы миротворческого персонала ООН Александр Аникеев.

Применяемые санкции включают блокировку активов, запрещение ведения бизнеса и публичных закупок, ограничение транзита и другие меры.

Читайте также: Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арестовича и Олешко

19 июня Зеленский сообщил, что власть разрабатывает новые санкционные шаги, направленные на усложнение для России продолжения войны против Украины.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас рассматриваются ограничения, касающиеся финансовых инструментов, криптовалюты, а также схем оплаты и поставки комплектующих для производства вооружения в РФ.

20 июня президент Украины ввел в действие санкции СНБО против компаний, причастных к производству российских дронов.