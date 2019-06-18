Зеленский назвал главное сходство со своим персонажем Голобородько в сериале Слуга народа Вчера, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский объяснил, почему не ездит на велосипеде Пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что похож со своим персонажем в сериале Слуга народа Василием Голодородько в ценностях.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

«Мы разные в том, как мы прожили свою жизнь, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев всего, что я обещал как Слуга народа — остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. Здесь я так же искренен, как и Василий Голобородько», — пояснил он.

Украинский президент также объяснил, почему, в отличие от своего персонажа, не ездит на велосипеде.

«Я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что как политик будет сотрудничать с международными партнерами, в частности с представителями Международного валютного фонда, Евросоюза и НАТО.

«Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО. Нашими экономическими приоритетами являются установление правопорядка, либерализация и приватизация, земельная реформа, снижение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса», — резюмировал Зеленский.

Сериал Слуга народа был произведен Студией Квартал 95. Его премьера состоялась в 2015 году, а главную роль президента из народа Василия Голобородько сыграл Владимир Зеленский. 21 апреля текущего года шоумен стал реальным президентом Украины, победив на выборах. Его поддержали более 73% украинцев.