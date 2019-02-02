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Спецтема: Выборы президента Украины

Я не в кармане Тимошенко - Аваков

Сегодня, 10:45
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EPA

Я ни с кем не договаривался - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не работает в пользу или против какого-либо кандидата.

Об этом он рассказал в интервью изданию Левый берег.

«Я всем кандидатам четко сформулировал, что поднимаюсь над процессом. Я не в кармане у [Юлии] Тимошенко. Я не воюю против [Петра] Порошенко. Я ни с кем не договаривался», - заявил министр.

Аваков добавил, что независимый избирательный процесс является для него приоритетом и что никто не получит от него никаких преференций.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

Теги:   Петр Порошенко Юлия Тимошенко Арсен Аваков

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