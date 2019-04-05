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Спецтема: Выборы президента Украины

Выскочил как черт из табакерки. Главный редактор НВ Виталий Сыч - о результате Смешко в первом туре выборов

5 апреля, 14:12
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Выскочил как черт из табакерки. Главный редактор НВ Виталий Сыч - о результате Смешко в первом туре выборов - фото

smeshkopresident.com.ua

Экс-глава СБУ Игорь Смешко

Главный редактор проекта НВ Виталий Сыч назвал результат экс-кандидата в президенты, бывшего главы СБУ Игоря Смешко в 6.04% голосов в первом туре президентских выборов "феноменом".

"Это, конечно, феномен, "черт из табакерки" выскочил. Следующий материал мы делаем - "Феномен Смешко". Человек набрал 6% с нуля", - отметил он в эфире Радио НВ.

В качестве примера резкого роста рейтинга бывшего кандидата на пост президента Сыч сравнил результат Смешко в первом туре с результатом главы Радикальной партии Олега Ляшко.

"Игорь Смешко - 6%, Олег Ляшко - 5,5%. Ляшко, который два года не сходил с экранов ТРК Украина, целовал и обнимал коров, что только не делал - все, чтобы понравиться широким массам, фермерам, назовем так, получил меньше, чем Игорь Смешко", - подчеркнул главный редактор НВ.

Виталий Сыч добавил, что в СМИ существует мнение о поддержке интервьюером Дмитрием Гордоном кандидатуры Смешко, однако пока что доподлинно неизвестны ее возможное наличие и форма.

"Я не думаю, что это только из-за Гордона Смешко набрал столько голосов. Я думаю, это еще один показатель протеста, усталости от старых лиц. Люди хотели чего-то нового, кого-то нового, Зеленский для них неприемлем - они проголосовали за Смешко", - сказал Сыч.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Экс-глава СБУ Игорь Смешко набрал 6.04% голосов. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Виталий Сыч Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019 Игорь Смешко

Спецтема   Выборы президента Украины

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