Выборы-2019: Когда состоится второй тур? 5 апреля, 12:23 17653 Цей матеріал також доступний українською Kacper Pempel/Reuters По предварительным данным, украинцы вывели во второй тур Зеленского и Порошенко Kacper Pempel/Reuters

После обработки 100% протоколов в первом туре выборов президента Украины ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов (50% + 1).

Таким образом, в Украине будет назначен второй тур президентских выборов. Он должен состояться 21 апреля. Результаты волеизъявления украинцев должны быть опубликованы до 4 мая.

Во второй тур выборов вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент Петр Порошенко.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко набрала 13,4% голосов.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта.

После объявления первых результатов Порошенко заявил, что ему предстоит соревноваться с марионеткой украинского олигарха Игоря Коломойского и вызвал Зеленского на дебаты.

Шоумен принял вызов и отреагировал на критику действующего главы государства.