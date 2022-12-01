Бюллетени свободы. В этот день в 1991 году Украина проголосовала за независимость на референдуме — история в одном фото 1 декабря, 08:40 Один из киевских участков для голосования после проведения референдума о независимости Украины. 1 декабря 1991 года (Фото:AP Photo/Efrem Lucatsky)

31 год назад, 1 декабря 1991 года, состоялся Всеукраинский референдум, который подтвердил независимость и суверенность Украины как самостоятельного государства.

Голосование состоялось в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

По результатам голосования, независимость Украины поддержали 90,32%, против выступили 9,68%.

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Фото: AP Photo/Efrem Lucatsky

Бюллетень для голосования содержал следующий текст:



«Акт провозглашения независимости Украины»

Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

— продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине,

— исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

— осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины,

Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ и создание самостоятельного украинского государства — УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины.

Настоящий акт вступает в силу с момента его одобрения.

Верховная Рада Украины

24 августа 1991 года

«Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»

«Да, подтверждаю» «Нет, не подтверждаю».

При этом на Всесоюзном референдуме о сохранении СССР, который состоялся девятью месяцами ранее, 17 марта 1991 года, 70,2% украинцев высказались за сохранение Советского союза. Меньше всего проголосовавших «за» оказалось во Львовской области (16,4%), больше всего — в Крыму (87.6%), Луганской (86,3%), Николаевской (85,3%) и Донецкой (84.6%) областях.

Во время Всеукраинского референдума результаты голосования в этих областях оказались радикально противоположными: за независимость Украины выступили 83,9% жителей Донецкой области, 83,86% луганчан, 89,45% николаевцев и 54,19% крымчан.

В тот же день, 1 декабря, в Украине состоялись первые выборы президента, на которых с результатом 61,59% победу одержал Леонид Кравчук.