«Это конфликт с нулевой суммой». Почему развязанная Россией война может завершиться только полной победой одной из сторон — интервью NV 18 февраля, 11:00 Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Автор — DR)

Опытный конфликтолог Григорий Перепелица объясняет, по каким причинам коллективный Запад до сих пор относится к РФ с определенным пиететом и указывает на потенциальную бесконечность войны в Украине.

Путинская Россия ошеломила мир не только началом полномасштабной агрессивной войны против Украины, но и многочисленными зверствами. Главная особенность этой войны — безжалостное применение артиллерийских и авиационных ударов, следствием которых полное разрушение украинских городов и поселков.

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NV вместе с Григорием Перепелицей, директором Института внешнеполитических исследований и доктором политических наук, специализирующимся на изучении международных конфликтов, попытался понять, почему РФ ведет себя именно таким образом.



Для этого конфликтолог углубился в дебри русской ментальности: почему этот народ помешан на собственном величии и приумножении территорий, и почему все же смеяться над россиянами не всегда полезно для цивилизованных народов.



— Как вы оцениваете заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о вероятности мирных переговоров с участием президента США Джо Байдена и Путина?



— Конечно, у Лукашенко нет никакой самостоятельности. Он играет ту роль, которую ему отвел Владимир Путин – это роль миротворца. Еще в этом пуле миротворцев также был [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, пока не произошло землетрясение, [глава МИД Венгрии Петер] Сийярто, недавно посещавший Беларусь и [президент Венгрии Виктор] Орбан. Последний ощутил эту миротворческую нишу, которую тоже можно использовать. В этой же нише появился новоиспеченный президент Бразилии [Луиз Инасио Лула да Силва]. Эту миротворческую риторику озвучивают из-за того, что слышат соответствующие месседжи из Кремля: мол, ну-ка формулировать имидж России, как миротворца, и, может, все-таки достигнем переговоров и перемирия на российских условиях.

Примечательно, что всплеск миротворчества произошел сразу после освобождения Правобережной Херсонщины — Путину потребовалось перемирие для того, чтобы восполнить потери и провести мобилизацию.





Также заметны изменения в том, как Россия ведет войну против Украины: если в 2014 году была гибридная война с акцентом на глобальную дезинформационную кампанию, то с 24 февраля 2022-го она превратилась в конвенционную широкомасштабную войну, однако ее пропагандистские элементы никуда делись. Поэтому Россия пытается убеждать мир, что это на нее напали: будь то Украина или НАТО. Сейчас мы наблюдаем активность министра МИД России Сергея Лаврова на всех континентах.

— Когда Украина сможет добиться таких военных успехов, что Россия будет вынуждена заключить мир?