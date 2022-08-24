Полгода большой борьбы. Как полномасштабная война изменила армию, политику, экономику и, наконец, всех украинцев — экспертный анализ НВ 24 августа, 07:18 Эксклюзив НВ Накануне Дня Независимости на Крещатике выставили обезвреженную российскую технику, посмотреть на которую пришли многие киевляне (Фото:Maxym Marusenko / NurPhoto via Reuters)

Куда Украину привели 182 дня на длинном пути от российского вторжения к победе

Накануне 31-го Дня независимости Украины на столичном Крещатике появилась вражеская техника. В большом количестве: танки, БМП, другие военные машины.

Но никого из киевлян вся эта сила не пугала. Более того, впервые за шесть месяцев полномасштабной войны они так массово вышли на улицы и с любопытством рассматривали технику, фотографировали ее. Ибо все эти грозные монстры уже давно были обезврежены ВСУ в боях и выглядят сейчас как куча металлолома. Его привезли в центр Киева для поднятия боевого духа украинцев.

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«Парад» российской техники в Украине может быть только таким", — написал по этому поводу в ФБ президент Владимир Зеленский.

Ранее влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала серию материалов о том, как Кремль готовился к своему масштабному вторжению в Украину. По данным издания, РФ планировала захватить большую часть страны, а Киев вообще «взять» за три-четыре дня. После чего российский спецназ, по данным WP, планировал устранить Зеленского, убив его «если нужно», и установить марионеточное правительство, управляемое из Москвы российским диктатором Путиным.

Но «парад» российских танков на Крещатике стал ярким примером провала кремлевских планов по Украине.

«Я вообще не понимаю, на что они рассчитывали, когда совершали нападение на Украину 24 февраля», — говорит по этому поводу НВ Денис Попович, военный обозреватель. Он предполагает, что россияне действительно строили свои планы на предположениях, что в Украине их будут встречать с цветами, хлебом и солью, а ВСУ быстро сложат оружие или перейдут на сторону врага. «Это были абсолютно ошибочные выводы по оперативной обстановке. И именно на этих выводах они готовили свою агрессию», — отмечает эксперт.

Но не только ВСУ, но и украинское общество сдержали врага и не дали ему через полгода даже приблизиться к реализации основной части захватнических планов.

По информации Генштаба, за шесть месяцев полномасштабной войны российская армия потеряла более 45 тыс. своих военных.

Накануне Дня независимости главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые озвучил официальные оценки украинских потерь, согласно которым за время вторжения погибли 9 тыс. отечественных героев. «Запах смерти невозможно спутать ни с чем. Это привкус горьких слез — он не исчезает, и это постоянный на сегодня ад», — заявил главный военный страны 22 августа, на ветеранском форуме.

«Постоянный ад» длится в стране уже более 180 дней, и тем или иным образом коснулся каждого украинца. Потому что война идет не только на фронте, и в ней участвуют не только бойцы ВСУ, но и терроборона, волонтеры, медики и миллионы обычных людей, которые помогают армии. За время вторжения россияне, по словам Зеленского, выпустили по фактически всем регионам Украины более 3,5 тыс. ракет, множество раз обстреливали города и села из артиллерии, бомбили их.

Война стала основным общественным и экономическим явлением в стране. И по словам экспертов, изменила ее. Если весной многим украинцам казалось, что все скоро закончится, то сейчас они понимают: надо настраиваться на длительную борьбу.

Общество и армия

За шесть месяцев войны украинское общество в первую очередь продемонстрировало единство и консолидацию на фоне вызовов безопасности, объясняет Мария Золкина, глава направления Региональная безопасность и исследование конфликтов в фонде Деминициативы.

По данным опроса, проводившегося Деминициативами вместе с соцслужбой Центра Разумкова с 5 по 12 августа, вера в победу в войне является тем, что объединяет общество, — так считают 72,5% респондентов.

Как и в 2014-м, вновь возникло волонтерское движение, готовое помогать армии приблизить победу в еще больших масштабах и размерах. Так фонд Вернись живым получил право покупать оружие для украинских военных, а фонд Сергея Притулы за короткое время собрал 600 млн грн на закупку дронов Bayraktar. Но поскольку компания-производитель подарила их Украине, фонд Притулы купил для армии космический спутник. Но существуют и активно действуют и гораздо меньшие волонтерские инициативы и отдельные активисты, помогающие как армии, так и гражданскому населению.

На фоне войны ушли в прошлое внутренние споры между властью и обществом, характерные для мирного времени, подчеркивает Золкина.

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