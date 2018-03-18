Война дала Украине шанс для трансформации – историк

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Впервые за долгие годы украинцы готовы менять государство собственноручно, подчеркивает Сергей Плохий

Впервые за долгие годы украинцы готовы менять государство собственноручно, подчеркивает Сергей Плохий

Евромайдан впервые принес украинцам осознание необходимости самим участвовать в трансформации страны, а конфликт на востоке стал внешним толчком для Украины, сравнимым с крупнейшими историческими потрясениями.

Так оценивает важнейшие события последних лет историк Сергей Плохий, директор Украинского научного института в Гарварде и лауреат Шевченковской премии 2018 года, в интервью журналу Новое Время.

Плохий обращает внимание, что после Майдана в Украине наконец появилась категория населения, которая "отказалась демобилизоваться и пошла в политику".

"Государство впервые за долгие годы становится если не своим, то по крайней мере тем, куда можно пойти и что-то в нем делать, -  подчеркивает историк. - Это абсолютно революционная идея, которой еще пару лет назад не было. Если вспомнить первый Майдан, то все выбирают хорошего президента и сразу расходятся по домам".

Важным фактором трансформации страны он называет и военный конфликт на востоке. Плохий напоминает, что в истории человечества быстро поменять страну удавалось либо вследствие прихода к власти авторитарного режима, либо после существенных внешних толчков.

"Таких, например, как оккупация, как это произошло с послевоенными Германией и Японией. Последней написали новую конституцию, и это только один из способов трансформации", - рассказывает историк.

Точно так же оккупация Крыма и частично Донбасса поставили независимую Украину под угрозу выживания, поясняет Плохий, а российская агрессия стала тем самым внешним толчком для трансформации.

"Именно в этих условиях Украину 2014 года спасал в том числе большой бизнес: кто‑то стал губернатором, кто‑то финансировал армию, - напоминает историк. - Конечно, все это делалось по прагматичным причинам, но по‑другому спасения стран нигде не происходит".

Сейчас, когда ситуация на фронте стабилизировалась, волна подобного энтузиазма спадает, уступая место разочарован и протесту. "Тем не менее процесс уже запущен, пусть и не такой быстрый, как ожидалось", - считает Плохий.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №10 от 15 марта 2018 года.

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