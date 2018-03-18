Война дала Украине шанс для трансформации – историк

Евромайдан впервые принес украинцам осознание необходимости самим участвовать в трансформации страны, а конфликт на востоке стал внешним толчком для Украины, сравнимым с крупнейшими историческими потрясениями.

Так оценивает важнейшие события последних лет историк Сергей Плохий, директор Украинского научного института в Гарварде и лауреат Шевченковской премии 2018 года, в интервью журналу Новое Время.

Плохий обращает внимание, что после Майдана в Украине наконец появилась категория населения, которая "отказалась демобилизоваться и пошла в политику".

"Государство впервые за долгие годы становится если не своим, то по крайней мере тем, куда можно пойти и что-то в нем делать, - подчеркивает историк. - Это абсолютно революционная идея, которой еще пару лет назад не было. Если вспомнить первый Майдан, то все выбирают хорошего президента и сразу расходятся по домам".

Важным фактором трансформации страны он называет и военный конфликт на востоке. Плохий напоминает, что в истории человечества быстро поменять страну удавалось либо вследствие прихода к власти авторитарного режима, либо после существенных внешних толчков.

"Таких, например, как оккупация, как это произошло с послевоенными Германией и Японией. Последней написали новую конституцию, и это только один из способов трансформации", - рассказывает историк.

Точно так же оккупация Крыма и частично Донбасса поставили независимую Украину под угрозу выживания, поясняет Плохий, а российская агрессия стала тем самым внешним толчком для трансформации.

"Именно в этих условиях Украину 2014 года спасал в том числе большой бизнес: кто‑то стал губернатором, кто‑то финансировал армию, - напоминает историк. - Конечно, все это делалось по прагматичным причинам, но по‑другому спасения стран нигде не происходит".

Сейчас, когда ситуация на фронте стабилизировалась, волна подобного энтузиазма спадает, уступая место разочарован и протесту. "Тем не менее процесс уже запущен, пусть и не такой быстрый, как ожидалось", - считает Плохий.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №10 от 15 марта 2018 года.