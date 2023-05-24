Медведчука лишили статуса адвоката — КДКА

24 мая, 16:58
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Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о лишении Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, статуса адвоката.

Об этом заявил глава КДКА Владимир Полищук в комментарии Liga.net.

Первым об этом сообщил депутат Киевского областного совета Роман Тытыкало.

«Медведчук больше не адвокат. Историческая справедливость состоялась. Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на адвокатскую деятельность», — написал он в Facebook.

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По просьбе Liga.net прокомментировать, подтвердить или опровергнуть это сообщение, Полищук сказал, что сегодня, 24 мая, в КДКА действительно «приняли дисциплинарное решение о лишении его (Медведчука. — Ред.) статуса адвоката».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Виктор Медведчук

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