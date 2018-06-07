Верховная Рада избрала аудитора НАБУ

Депутаты Верховной Рады избрали в комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

81-летний правозащитник Владимир Василенко является доктором юридических наук, профессором. Прежде всего известен тем, что с 2006 по 2010-й работал представителем Украины в Совете ООН по правам человека. В 2001 году избран Генеральной ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где был судьей до января 2005 года. В 1991-2009 годах неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в качестве эксперта, советник, заместитель члена делегации и член делегации Украины, представляя Украину в Третьем (вопросы прав человека) и Шестом (юридические вопросы) комитетах. В 1992 году был послом в странах Бенилюкс, а также представителем Украины при Европейском Союзе и НАТО. С 1998 по 2002 годы работал послом в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

Избранию Василенко предшествовало рейтинговое голосование с еще одним кандидатом на пост аудитора НАБУ партнером компании Baker&McKenzie Томасом Файерстоуном. Он набрал 208 голосов народных депутатов, тогда как Василенко – 276.

В минувшем году Верховная Рада с начала года дважды провалила голосование за своего представителя в комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

Из-за кандидатуры аудитора депутаты ранее отправили в отставку главу антикоррупционного комитета Совета Егора Соболева.

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