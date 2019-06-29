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Верховный Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборах в Раду

Сегодня, 03:25
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НВ

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы, поданные Рухом новых сил

Верховный Суд отклонил апелляционную жалобу Центризбиркома относительно регистрации на выборах в Верховную Раду кандидатов от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение Кассационный административный суд в составе ВС принял в ночь на субботу, 29 июня, передает Укринформ.

Таким образом, он оставил в силе решение апелляционного суда, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации членов партии в качестве кандидатов в народные депутаты, обязав повторно рассмотреть представленные партией документы.

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Напомним, 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии Рух новых сил Михеила Саакашвили на решение Центризбиркома об отказе в регистрации ее кандидатов.

Таким образом он отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

В свою очередь ее глава Татьяна Слипачук заявила, что данное решение будет обжаловано.

Теги:   Рух новых сил Парламентские выборы Верховный суд Украины ЦИК Украины Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

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