Верховный Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборах в Раду Сегодня, 03:25 1220 Цей матеріал також доступний українською НВ Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы, поданные Рухом новых сил НВ

Верховный Суд отклонил апелляционную жалобу Центризбиркома относительно регистрации на выборах в Верховную Раду кандидатов от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение Кассационный административный суд в составе ВС принял в ночь на субботу, 29 июня, передает Укринформ.

Таким образом, он оставил в силе решение апелляционного суда, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации членов партии в качестве кандидатов в народные депутаты, обязав повторно рассмотреть представленные партией документы.

Напомним, 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии Рух новых сил Михеила Саакашвили на решение Центризбиркома об отказе в регистрации ее кандидатов.

Таким образом он отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

В свою очередь ее глава Татьяна Слипачук заявила, что данное решение будет обжаловано.