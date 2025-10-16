Реальный Залужный. Какие взгляды у человека с наивысшим рейтингом доверия в стране и кто влияет на его мировоззрение — детальный анализ NV

16 октября, 21:23
Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании (Фото: коллаж НВ)

Автор: Наталья Роп, Елизавета Драбкина

NV с помощью людей из окружения Валерия Залужного, а также представителей власти, исследовал, пойдет ли бывший главнокомандующий ВСУ на выборы, какие у него политические взгляды, и чем именно он раздражает Банковую.

Можно ли быть в центре внимания украинских общественно-политических СМИ, политэкспертов, социологов и представителей власти, если ты некоторое время уже не живешь в Киеве, никогда не заявлял, что пойдешь на выборы президента, держишь дистанцию от любых партий, а твоя публичная деятельность ограничена?

Опыт доказывает — можно. Но при одном условии: если ты Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ и уже полтора года действующий посол Украины в Великобритании, формально он ближе к Букингемскому дворцу, Вестминстеру и Даунинг-стрит, чем к Киеву. Однако из офисов на центральных улицах украинской столицы продолжают напряженно следить за каждым его шагом. «Залужный уже три года беспокоит Банковую», — признается в разговоре с NV на условиях анонимности один из членов команды президента Владимира Зеленского.

Более того, в лондонскую резиденцию украинского посла постоянно наведываются различные гости из Киева. Среди последних там побывал Юрий Гудименко, ветеран и лидер политического проекта Рух Демократична Сокира.

Так почему же Залужный находится в водовороте скрытых, но мощных политических эмоций?

