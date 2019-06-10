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В АП не исключили назначение Апаршина куратором оборонных вопросов

Сегодня, 18:22
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В АП не исключили назначение Апаршина куратором оборонных вопросов - фото

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Иван Апаршин

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что должность главы оборонного департамента Администрации президента еще вакантна.

Об этом она заявила 10 июня на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, среди всех претендентов рассматривается и кандидатура советника президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршина.

«Господин Апаршин есть среди кандидатур, которые рассматриваются, потому что должен быть человек, который будет отвечать за военные и оборонные вопросы в Администрации президента, но это не единственная кандидатура, и скоро у нас будет это решение», — сказала Мендель.

Напомним, что лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что член команды его политсилы Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.

Теги:   Владимир Зеленский Юлия Мендель Иван Апаршин

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