В АП не исключили назначение Апаршина куратором оборонных вопросов Сегодня, 18:22 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Апостроф Иван Апаршин скрин видео Апостроф

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что должность главы оборонного департамента Администрации президента еще вакантна.

Об этом она заявила 10 июня на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, среди всех претендентов рассматривается и кандидатура советника президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршина.

«Господин Апаршин есть среди кандидатур, которые рассматриваются, потому что должен быть человек, который будет отвечать за военные и оборонные вопросы в Администрации президента, но это не единственная кандидатура, и скоро у нас будет это решение», — сказала Мендель.

Напомним, что лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что член команды его политсилы Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.