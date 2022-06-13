«Боятся обидеть Путина». Почему ряд украинских олигархов не называет россию агрессором и зачем они продают собственные самолеты — журналист 13 июня, 18:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

В эфире Радио НВ Михаил Ткач, руководитель отдела расследований Украинской правды, рассказал, где находятся основные украинские олигархи и с чем связаны их последние финансовые действия, такие, как продажа собственных самолетов.

— У вас была серия материалов об элитах, вы еще с марта начали о них писать и недавно появился текст, посвященный бизнесмену Павлу Фуксу, Вадиму Столару, который является народным депутатом и известным киевским застройщиком, а также народному депутату и бизнесмену Александру Гереге. Расскажите подробнее, пожалуйста, где сейчас Фукс, что с ним происходит, что он делает?

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— Мы с начала войны поставили для себя такую задачу, отслеживать и фиксировать, как ведут себя представители украинской элиты. Нам кажется, это важно показать, кто, где, и как помогает Украине в это сверхсложное время. Один из материалов действительно был посвящен Фуксу, Столару и Гереге. Касательно Павла Фукса ситуация немного мистическая, поскольку в некий момент мы поняли, что официально по базе господин Фукс в Украине. Зато большое количество источников, около десяти, убеждали нас, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы не могли понять, как это могло произойти, и наконец поняли: Фукс мог 26 февраля пересечь границу Украины просто неофициально, не предъявляя, не сканируя паспорта. Именно поэтому это единственный вариант, при котором информация о том, что он уехал из страны, может отсутствовать в этой базе, в которой должна быть информация о всех гражданах Украины, пересекающих границу.

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