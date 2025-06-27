50% граждан считают, что движение Украины происходит в целом к демократии (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Половина украинцев, 50%, считают, что страна движется скорее в направлении к развитию демократии , в то же время 41% граждан уверен, что движение Украины происходит больше к авторитаризму, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые опубликовали в пятницу, 27 июня.

9% опрошенных затруднились ответить на вопрос о движении Украины к авторитаризму или демократии в своем развитии.

Среди тех, кто ответил о движении к авторитаризму, больше всего украинцев говорили о следующих причинах:

Реклама

ограничение свободы слова и давление на СМИ — 18%;

концентрация власти — 14%;

общая неудовлетворенность событиями и решениями в стране — 13%;

коррупция — 12%;

деятельность ТЦК, мобилизация/ущемление прав и свобод — по 12%.

Фото: КМИС

Аналитики КМИС отмечают, что среди респондентов нет консенсуса, но наблюдается очень пестрый набор «претензий» без конкретизации. Анализ показывает, что значительная часть ответов скорее касается недовольством действиями власти, чем становлением авторитаризма.

Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус в течение 28 мая — 3 июня 2025 года, было опрошено 1092 респондента. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 1,7%-3,9%.