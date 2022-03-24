Это была большая и приятная неожиданность — историк Плохий об ошибке аналитиков по поводу стойкости ВСУ 24 марта, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Сергей Плохий, известный украинский историк, работающий в Гарвардском университете (Фото:kyivjewishforum.com)

Украина доказала государственную зрелость тем, что успешно противостоит российскому вторжению.

Об этом сказал Сергей Плохий в интервью НВ.



«Что касается государства и нации: сегодня украинцы доказали, что у них есть и одно, и другое», — заявил историк.



Отвечая на вопрос относительно прогнозов американских экспертов, в которых Киев выстоит под давлением РФ не более трех дней, он сказал: «Это большая неожиданность. Положительная неожиданность. Я не слышу голосов типа: «Лучше бы это закончилось через 2−3 дня, и мы продолжили делать бизнес с россией».

Видео дня

Однако он отметил, что, возможно, некоторые силы в Европе так думают, но политическая атмосфера всеобщей поддержки Украины в Европе и США исключают подобные высказывания.



По его словам, австрийский бизнес, который построил себя на посредничестве с россией, в том числе грязных денег, таких вещей не говорит. Хотя, вероятно, так думает.

«Ситуация изменилась», — констатирует Плохий.



Кроме того, он отметил, что снова появятся четкие границы в Европе вроде тех, которые существовали во времена Холодной войны.

«Украина будет на этой границе. На правильной стороне истории, на правильной стороне границы с западной стороны ее стороны», — отметил он.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.