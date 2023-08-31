Схемы на 62,5 миллиона. Суд назначил заместителю министра агрополитики Высоцкому залог в 805 тысяч гривен 31 августа, 18:57 Тарас Высоцкий (Фото:NV)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил залог в 805,2 тысячи гривен для замминистра аграрной политики Тараса Высоцкого, которого подозревают в злоупотреблении закупки продуктов для гумпомощи на 62 млн.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, срок меры пресечения назначен до 24 октября 2023 года. Высоцкий имеет срок пять дней, чтобы внести указанную сумму залога.

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Кроме того, чиновника обязали:

прибывать по требованию правоохранителей и суда;

не покидать Киев без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

не общаться с заместителем министра экономики Александром Грибаном ( другим подозреваемым по делу) и свидетелями;

другим подозреваемым по делу) и свидетелями; сдать загранпаспорта и документы, которые позволяют пересечь границу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила арестовать Высоцкого с правом выйти под залог в 5 миллионов гривен.

24 августа НАБУ и САП объявили, что разоблачили злоупотребления на сумму 62,5 млн грн при закупке Укрзализныцей продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Сам же Минагропром сообщает, что Высоцкий непричастен и утверждает, что НАБУ ошиблось в расчетах.

«Следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы по 500 гривен, а осуществлялась закупка 1 кг, а потому цена составляла более 72 грн за кг, что исключает убытки. Очевидно, что указанная важная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена», — заявили в министерстве.