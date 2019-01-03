Супрун сообщила, почему ее вызывают в суд Сегодня, 20:10 1933 Цей матеріал також доступний українською Ульяна Супрун Уляна Супрун/Facebook

Печерский райсуд Киева отправил исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляне Супрун пять повесток в связи с жалобой депутата Сергея Власенко и Счетной палаты в связи с тем, что в министерстве "вовремя не ответили на его запросы".

Об этом Ульяна Супрун заявила в четверг, 3 января, на брифинге во Львове, сообщает Укринформ.

По ее словам, юристы Минздрава каждую неделю около 20 раз находятся в судах по делам, которые "подают уволенные за коррупцию руководители больниц, ректоры медуниверситетов, а также, как в данном случае, депутаты".

"Вчера уже под вечер, где-то в 17 часов пришли два письма, в которых были пять вызовов в Печерский суд из-за "совершенных мною административных правонарушений"... На четырех из заявлений была дата 4 декабря и одном – 19 декабря. Но почему-то нам их выслали только 29 декабря, что можно проследить на сайте Укрпочты", – подчеркнула Супрун.

Как отметила Супрун, появиться на заседании Печерского райсуда она не могла, поскольку уезжала во Львов.

"Так выглядит, что это было умышленно сделано, чтобы я не смогла прийти, чтобы суд мог решать против меня, мотивируя, что я не явилась в суд", – заявила глава Минздрава.