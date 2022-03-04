За агрессию против Украины. В Лондоне инициировали создание специального трибунала для привлечения России к ответственности 4 марта, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Хозяин Кремля начал войну против Украины 24 февраля 2022 года (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Ведущие политики, юристы-международники и художники выступают за создание специального трибунала для привлечения к ответственности Владимира Путина и его соратников за агрессию против Украины.



Сегодня, 4 марта 2022 года, в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне была представлена инициатива по созданию специального трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. Идею поддержали юристы, политики и лидеры общественного мнения из разных стран мира.

Инициативу представили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, бывший премьер-министр Соединенного королевства Гордон Браун, британский королевский адвокат и профессор Университетского колледжа Лондона Филипп Сандс, профессор Оксфордского университета и член Комиссии ООН по международному праву Дапо Аканде и профессор Николай Гнатовский, советник министра иностранных дел Украины.

Участники презентации отметили беспрецедентную угрозу, которую агрессия России представляет не только для народа Украины, но и для всего мирового и правопорядка. В частности, Гордон Браун отметил, что применением силы против Украины Путин подрывает все основы верховенства права. Экс-премьер также подчеркнул, что Россия пытается проводить новую империалистическую политику, основанную на искаженной интерпретации истории.

Юристы-международники Филипп Сандс и Дапо Аканде подчеркнули, что специальный трибунал по агрессии со стороны России будет дополнять другие правовые инициативы Украины на международной арене, в частности, производство в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

Филипп Сандс отметил международную поддержку правовых инициатив Украины по обеспечению ответственности России. Так, он упомянул о том, что 39 стран-участниц Римского статута Международного уголовного суда поддержали открытие расследования этим Судом ситуации в Украине. Адвокат подчеркнул, что Международный уголовный суд сможет рассматривать случаи вероятных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида — однако не преступления агрессии. Именно поэтому он и коллеги со всего мира поддерживают создание специального независимого международного механизма, который позволит привлечь к ответственности конкретных высших должностных лиц России, которые совершили, «в частности существенно способствовали и формировали», совершение агрессии против Украины.

Важно, что агрессия является длящимся преступлением, поэтому, отметил адвокат Сандс, все действующие и будущие деяния России будут в фокусе потенциального трибунала.

Сомневающимся в эффективности такой инициативы участники презентации напомнили об истории Нюрнбергского процесса. Подобные сомнения были и в 1942 году, когда появились первые формализованные обсуждения потенциального наказания лидеров нацистской Германии. Однако эти сомнения были развеяны спустя несколько лет — приговорами в Нюрнберге.

Оригинал заявления на английском языке здесь.

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