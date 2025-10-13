Обед с совладельцем Авроры. Панасенко — о том, как его бизнес стал сетью стоимостью в несколько миллиардов и почему носит очки за 149 грн
Панасенко становится все более заметной фигурой украинской бизнес-среды, в том числе благодаря количеству социальных инициатив, которые поддерживает Аврора (Фото: Александр Медведев)
Тарас Панасенко, совладелец сети мультибрендовых маркетов Аврора с 1.750 магазинов по всей Украине и еще 55 в Румынии, раскрывает принципы и маркетинговые схемы своего бизнеса и щеголяет новеньким Volvo
Иногда удачный бизнес в Украине может начаться со взрыва. Так и случилось, когда пятикурсник Тарас Панасенко устроился работать офис-менеджером в компанию, которую возглавлял молодой бизнесмен Лев Жиденко.