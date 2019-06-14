Саакашвили встал на учет в военкомате
Лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили встал на учет в военкомате Святошинского района Киева.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
«Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — написал Саакашвили.
Накануне Саакашвили объявил первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.
В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.