Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Саакашвили встал на учет в военкомате

14 июня, 11:12
Цей матеріал також доступний українською
Саакашвили встал на учет в военкомате - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Саакашвили заявил, что готов с оружием в руках защищать Украину

Лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили встал на учет в военкомате Святошинского района Киева.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — написал Саакашвили.

Накануне Саакашвили объявил первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Теги:   Киев Военкомат Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
Страны

Сегодня, 10:09

img
В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек
Политика

Вчера, 23:39

img
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25247
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8581
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6157

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной