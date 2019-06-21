Суд разрешил Саакашвили участвовать в парламентских выборах Сегодня, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Суд решил, что Саакашвили непрерывно жил в Украине в течение пяти последних лет Александр Медведев / НВ

Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в течение пяти лет.

Это решение позволяет Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду.



«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», — написал Саакашвили у себя в Facebook.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

Партия Саакашвили Рух новых сил объявила о своем участии в парламентских выборах и объявила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

