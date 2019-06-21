Суд разрешил Саакашвили участвовать в парламентских выборах
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в течение пяти лет.
Это решение позволяет Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду.
«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», — написал Саакашвили у себя в Facebook.
13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.
Партия Саакашвили Рух новых сил объявила о своем участии в парламентских выборах и объявила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.
В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.