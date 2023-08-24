«Укроборонпром — творение Януковича». Почему в ВР не должны быть депутаты, которые не служили в ВСУ и как тратить бюджет — интервью с Кошулинским 24 августа, 21:31 NV Премиум Украинские военные неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Руслан Кошулинский, главный сержант ВСУ, экс-нардеп, рассказал Radio NV, как украинская артиллерия стала одной из лучших в мире и каким должны быть народные избранники после российско-украинской войны.

— Из того, что не является военной тайной: чем сейчас занимается экс-заместитель председателя Верховной Рады?

— Не поверите, тем, чем и занимался в 2015 году, тем и сейчас занимаюсь. Я артиллерист, делаю свое дело. Хорошее дело. То, что надо было делать. То, что должен делать каждый гражданин Украины, чей долг — защита своей страны, кто бы это ни был. Или ты депутат, бывший или современный, или ты просто гражданский. Это наш долг. Мы должны это делать.

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— Вы чувствуете сейчас, что работа украинских богов войны интенсифицировалась в связи с тем, что Украина получает в том числе новейшие образцы вооружения?

— Да. В принципе, эта война — это 95% артиллерии. Будем искренни: сегодня артиллерия — это основное средство уничтожения врага. В частности, начиная от минометов, а минометы сегодня играют очень важную роль. Как ни странно, этот современный вид боя делает свои корреляции и невероятно боятся московиты так называемого блуждающего миномета, который наши ребята используют сверхэффективно. Этот механизм, когда небольшое подразделение расчета миномета или 82, или 120 мм, а наши калибры в миномете, собственно, созвучны с натовским стандартом и нам здесь легче.