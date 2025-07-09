Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Об этом говорится в указе № 470/2025 от 8 июля, опубликованном на сайте Офиса президента.

В октябре 2024 года Зеленский провел кадровые перестановки среди заместителей главы Службы внешней разведки.

Тогда президент уволил Олега Луговского с должности заместителя председателя и назначил на должность первого заместителя председателя СВР.

Он также уволил Олега Синайко с должности заместителя председателя, а взамен на эту должность назначил Геннадия Богача.