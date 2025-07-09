Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины

9 июля, 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового заместителя председателя Службы внешней разведки (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Марчука заместителем председателя Службы внешней разведки (СВР).

Об этом говорится в указе № 470/2025 от 8 июля, опубликованном на сайте Офиса президента.

В октябре 2024 года Зеленский провел кадровые перестановки среди заместителей главы Службы внешней разведки.

Тогда президент уволил Олега Луговского с должности заместителя председателя и назначил на должность первого заместителя председателя СВР.

Он также уволил Олега Синайко с должности заместителя председателя, а взамен на эту должность назначил Геннадия Богача.

В марте прошлого года Зеленский назначил главой СВР боевого генерала Олега Иващенко. Он заменил на посту Александра Литвиненко, который стал новым секретарем СНБО.

Редактор: Ева Сластнова

