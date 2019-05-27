Кремль прокомментировал решение Международного трибунала относительно захваченных украинских моряков Сегодня, 09:57 264 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Evgenia Novozhenina В Кремле заявили, что их позиция неизменна REUTERS/Evgenia Novozhenina

Несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязавшего Россию отпустить захваченных украинских моряков, в Кремле решили проигнорировать это требование.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

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«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд», — сказал спикер Путина.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В связи с этим Украина подала против РФ иск в Международного трибунала ООН, который обязал Москву немедленно освободить моряков и вернуть захваченные судна.