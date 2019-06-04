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Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об импичменте и избирательных правах военнослужащих

4 июня, 13:09
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Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об импичменте и избирательных правах военнослужащих - фото

пресс-служба президента Украины

Верховная Рада

Народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады инициативы президента Владимира Зеленского, среди которых законопроекты об импичменте.

Как передает Интерфакс-Украина, нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов № 10 340 и № 10 340−1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является Владимир Зеленский.

Также парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№ 10 356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Помимо этого, Рада не поддержала включение в повестку дня сессии ряд других законопроектов, в частности в сфере финансирования программ и учреждений здравоохранения, в сфере жилищно-коммунальных услуг и в сфере энергетики.

29 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что подобного законопроекта в Раде еще никто не регистрировал.

Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Теги:   Импичмент Владимир Зеленский Верховная Рада

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