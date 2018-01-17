Рада не поддержала разрыв дипотношений с РФ

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Верховная Рада Украины
Фото:kievsejchas

Верховная Рада Украины

Народные депутаты Украины не поддержали поправку о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом в среду, 17 января, сообщает Интерфакс-Украина.

Автор поправки, внефракционный народный депутат Тарас Батенко, внес предложение обязать Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором и отозвать дипломатические учреждения с территории Российской Федерации.

Поправку поддержали 72 депутата из 226 минимально необходимых. Профильный комитет данную поправку также отклонил.

Верховная Рада Украины в четверг, 18 января продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

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