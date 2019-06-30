Певица Приходько идет в ВР по мажоритарке от Батькивщины — ЦИК
Сегодня, 14:20
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Певица Анастасия Приходько баллотируется в парламент как кандидат-мажоритарщик от партии Батькивщина.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Приходько зарегистрирована кандидатом на одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице.«Образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина», — говорится в сведениях о кандидате.