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Певица Приходько идет в ВР по мажоритарке от Батькивщины — ЦИК

Сегодня, 14:20
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Анастасия Приходько / Facebook

Певица Анастасия Приходько баллотируется в парламент как кандидат-мажоритарщик от партии Батькивщина.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Приходько зарегистрирована кандидатом на одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице.

«Образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина», — говорится в сведениях о кандидате.

Теги:   Певица Досрочные выборы в ВР Батькивщина

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