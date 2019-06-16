Президент поздравил украинцев с Днем отца
Сегодня, 16:26
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца.
Поздравление с новым государственным праздником, который с этого года отмечают каждое третье воскресенье июня, было опубликовано на странице президента в Facebook.
«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», — написал глава государства.
Отдельно президент поздравил своего отца:
«Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю», — написал Зеленский.