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Президент поздравил украинцев с Днем отца

Сегодня, 16:26
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Президент поздравил украинцев с Днем отца - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца.

Поздравление с новым государственным праздником, который с этого года отмечают каждое третье воскресенье июня, было опубликовано на странице президента в Facebook.

«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», — написал глава государства.

Отдельно президент поздравил своего отца:

«Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю», — написал Зеленский.

Теги:   День батька Владимир Зеленский

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