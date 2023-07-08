Зеленский назначил нового руководителя Национальной гвардии Украины 8 июля, 22:49 Александр Пивненко (Фото:Украина 24/7/Telegram)

В субботу, 8 июля, во время визита во Львов президент Владимир Зеленский объявил о назначении нового руководителя Национальной гвардии Украины. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент Укринформа.

«Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

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Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Также президент вручил 10 орденов За мужество.

Александр Пивненко — сын военного, отдал армии более 19 лет своей жизни. С 2018 года служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ.



В 2022 году Пивненко возглавил третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины (военная часть 3017, Харьков). Под его командованием она участвовала в обороне Харькова, освобождала села Малая Рогань, Циркуны, Кутузовку и другие, зимой 2023 года обороняла Бахмут. В марте 2023 года бригада была выведена на восстановление.

Во время трехмесячной ротации в Бахмуте его бригада показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций. 24 марта 2023 года Президент Украины вручил комбригу звание Герой Украины.

