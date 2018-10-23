"Преступный синдикат Захарченко". РосСМИ признали бывшего главаря "ДНР" бандитом

Не прошло и двух месяцев с ликвидации в оккупированном РФ Донецке главаря террористов "ДНР" и союзника Кремля Александра Захарченко, а российские СМИ уже признали его преступную деятельность.

На такую перемену в информполитике российской пропаганды обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовав скриншот с сайта МК, где бывшего лидера боевиков называют создателем "преступного синдиката".

"Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", - отметил он у себя в Twitter.

Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.

Его место занял Дмитрий Трапезников, который вскоре был смещен Денисом Пушилиным.